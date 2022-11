Lunedì 7 novembre, alle ore 17.00 presso la Sala Levi della biblioteca Archimede di Settimo, si terrà la presentazione del libro “Dalla parte delle donne. Storie di Consultori Torinesi ” curato da Tullia Todros, professoressa di Ginecologia e Ostetricia all’Università di Torino e direttrice SC Ginecologia e Ostetricia Ospedale Sant’Anna. Modera Elena Ruzza, attrice, autrice e consigliera comunale.

Interverranno Ilaria Lucente, vicepresidente Forum Donne Settimo, Elena Piastra, sindaca di Settimo, Alessandra Girard, assessora Pari Opportunità Settimo Torinese, e Milli Vola e Luisa Gianotti, ginecologhe e coautrici del libro.

Il libro racconta la nascita e l’evoluzione dei consultori in Piemonte attraverso le esperienze e le sensibilità di alcune ginecologhe che ci hanno lavorato, in tempi diversi, dal 1970 ad oggi. Ripercorre un pezzo della storia italiana in una stagione di grandi cambiamenti: il Servizio Sanitario Nazionale, la legge sull’aborto ed il successivo referendum, la legge sui consultori, il movimento femminista, l’emergere della consapevolezza del diritto allo studio, del diritto alla salute e alla cura. Si leggono le motivazioni che hanno portato un gruppo di ginecologhe a lavorare nei consultori, sempre nell’ambito della sanità pubblica, i loro rapporti con le donne che vi afferivano e che vi afferiscono oggi.

Le letture sono a cura del gruppo teatrale Le Disforie.

