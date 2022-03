Il Comune assegnerà alla parrocchia San Pietro in Vincoli di Settimo un contributo di 16mila euro per la manutenzione ordinaria della casa canonica e finanziato con proventi derivanti dagli oneri d’urbanizzazione secondaria, per gli interventi della messa in sicurezza della struttura. E’ quanto deliberato durante la seduta dell’ultimo Consiglio comunale della città. La delibera è stata presentata dall’assessore al Bilancio Luca Rivoira.

I lavori nella chiesa San Pietro in Vincoli vanno avanti da più di due anni, da quando venne giù un pezzo del tetto del duomo. I lavori, hanno riguardato per tutto questo tempo [...]