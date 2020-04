Ogni città che si rispetti ha le sue eccellenze e Settimo Torinese non fa eccezione. Se un tempo è stata la capitale della penna, da qualche anno a questa parte è diventata la capitale della disinfezione ambientale. Il merito va attribuito a Disinfect Med ed ai suoi dispositivi per la disinfezione e la sanificazione di tutti gli ambienti chiusi. Mai come in questi giorni di emergenza sanitaria da Coronavirus l’innovativa soluzione all’ inquinamento microbiologico degli ambienti confinati proposta da Disinfect Med sta riscuotendo un grandissimo successo in tutta Italia, in particolare negli ospedali, negli ambulatori medici, nelle case di riposo e nelle ambulanze, ma non è tutto: gli ambienti a maggior rischio sono quelli ad alta frequentazione come asili nido, studi dentistici, scuole, uffici, ristoranti, alberghi, palestre, mezzi di trasporto e tutti i luoghi con grande affluenza di persone, senza dimenticare le abitazioni dei privati, che una volta che ci sarà la tanto attesa ripresa necessiteranno di nuovi accorgimenti e misure di sicurezza. I risultati eccezionali nella disinfezione delle rivoluzionarie apparecchiature Disinfect Med, coperte da brevetto internazionale e registrate al Ministero della Salute Italiano, sono la soluzione ideale a queste problematiche: i test di laboratorio effettuati ne confermano l’efficacia. I dispositivi Disinfect Med sono costruiti in modo da garantire la trasformazione di una soluzione disinfettante da uno stato liquido a una dispersione colloidale e sono capaci di disinfettare in tempi brevi un ambiente confinato, utilizzando un disinfettante ad ampio spettro biocida.

Disinfect Med, con sede in via Verdi 26 a Settimo Torinese, è un’eccellenza assoluta a livello europeo e si pone come autorevole punto di riferimento nel campo della disinfezione ambientale. La salute è il bene piu’ importante di tutti e queste apparecchiature tecnologicamente all’avanguardia possono fare al caso di ciascuno di noi. Per informazioni visitare il sito internet www.disinfectmed.com oppure contattare i numeri telefonici +39 011- 8971830 e +39 393- 3388320.

