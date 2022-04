Cristina Donà ha proseguito il percorso dal vivo di presentazione del nuovo album deSidera che arriva a sette anni di distanza dall’ultima pubblicazione discografica. Così, venerdì scorso è approdata sul palco del Combo Club della Suoneria, dove non solo ha cantato, ma ha trattenuto un dialogo continuo con il proprio pubblico, spiegando, man mano, i contenuti e come sono nati i brani che ha proposto. “Il desiderio è una forza, uno slancio in grado di farci sentire vivi – ha raccontato ai propri fans – che dà un senso alle nostre [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.