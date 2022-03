SETTIMO TORINESE. Un nuovo appuntamento con la musica d’autore alla Suoneria, venerdì 1 aprile alle 21, salirà sul palco del Combo Club, Cristina Donà, una delle cantautrici più stimate del panorama musicale italiano, punto di riferimento e figura ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti. Autrice e interprete di straordinaria capacità evocativa in questo live esclusivo proporrà oltre ai brani del nuovo album deSidera, i suoi storici in una rinnovata veste, portando con sé la ricchezza dei suoi ventiquattro anni di carriera.

Ad aprire il concerto della Donà una giovane cantautrice [...]



