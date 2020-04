SETTIMO TORINESE. Covid in Ospedale a Settimo. Il Comune: ecco perché ci siamo mossi…

Per quanto riguarda l’Ospedale Civico, si stanno susseguendo polemiche e informazioni frammentarie che spostano l’attenzione dalla questione centrale e più importante. È quindi necessario ricostruire con chiarezza la vicenda per affermare ancora una volta che il Comune di Settimo agisce e agirà sempre e solo per sostenere e condividere le preoccupazioni dei pazienti, delle loro famiglie e del personale, nell’interesse della salute pubblica e dei cittadini.

Ricostruiamo la vicenda con ordine.

• In seguito alla segnalazione da parte del sindacato, che lamentava la mancata o insufficiente attivazione del protocollo Covid-19 e la presenza di alcuni casi positivi, il Comune di Settimo si è fatto promotore di un incontro con il sindacato al quale ha partecipato anche la direttrice sanitaria dell’Ospedale. Il giorno 23 marzo, durante quell’incontro, oltre alla conferma di alcuni casi positivi, venivamo informati che dal giorno seguente l’Ospedale avrebbe ospitato alcuni pazienti positivi Covid non gravi. Non era giunta al Comune (né tuttora è arrivata) nessuna comunicazione ufficiale di questo fatto né da parte dell’ASLTo4, né di SAAPA (la società pubblico-privata che gestisce l’Ospedale).

• Contestualmente il Comune riceveva comunicazioni ufficiali dei sindacati che lamentavano mancanza di DPI e di condizioni di sicurezza minime per la gestione di pazienti positivi. Il Comune decideva quindi di informare i cittadini della decisione dell’ASLTo4, sulla pagina di Amministrazione Settimo, e già allora segnalava le preoccupazioni dei lavoratori. Inoltre, in un momento di gravi carenze ovunque di mascherine e camici, il Comune a titolo volontario ha portato immediatamente all’Ospedale una prima fornitura (con ciò che aveva al momento in dotazione: 1500 mascherine, 2160 camici, 1800 guanti monouso).

• Nei giorni successivi sono stati consegnati altri DPI, ma le carenze persistevano e continuavano ad arrivare al Comune segnalazioni – da parte dei lavoratori – di gravi carenze in Ospedale: oltre alla mancanza di DPI adeguati si segnalavano situazioni di pericolo di contagio per operatori e pazienti ricoverati. Sempre i sindacati scrivevano che il virus stava rapidamente contagiando diversi operatori sanitari. Cominciavano ad arrivare le prime richieste di informazione da parte dei famigliari dei pazienti ricoverati. Il 2 aprile il Tg3 Piemonte, ricevuta una lettera del sindacato, ha dedicato un ampio servizio sull’Ospedale di Settimo, denunciando le preoccupazioni dei lavoratori e del personale ricoverato. Il Comune di Settimo ha chiesto anche in quell’occasione di procedere con i tamponi a tutto il personale e a tutti degenti.

I vertici di SAAPA hanno preferito non parlare con i mezzi di informazione televisiva e hanno diffuso dichiarazioni a mezzo stampa e sulla pagina ufficiale Facebook; tra le altre cose, hanno affermato chiaramente che nessun paziente positivo sarebbe stato dimesso e che le famiglie erano costantemente informate. Negli stessi giorni, il Comune di Settimo riceveva mail da parte di famigliari che lamentavano scelte non condivise rispetto a spostamenti.

• Il Comune continuava a non ricevere comunicazione ufficiale da ASLTo4 e SAAPA. Si scopriva dai giornali che l’Ospedale di Settimo potrebbe diventare un presidio interamente dedicato ai pazienti Covid, ma nei comunicati social sulla pagina ufficiale dell’Ospedale i numeri cambiano continuamente (“circa 100”, poi 120, poi 150). Parallelamente, l’Assessore regionale alla sanità Icardi smentitiva che l’Ospedale di Settimo fosse un presidio Covid, proprio mentre i vertici dell’Ospedale e la commissione di vigilanza lo confermavano (10 aprile).

• Il Consiglio Comunale di Settimo (maggioranza e parte della minoranza) ha scritto all’ASLTo4 chiedendo maggiore trasparenza rispetto ai dati e alle procedure tenute, anche in seguito a due lettere dei medici di medicina generale.

• I media tornano ad occuparsi della vicenda: c’è stata la denuncia di una famiglia che ha dichiarato che un proprio caro ricoverato nel reparto “Non Covid” sia stato dimesso senza tampone e trasferito in una RSA e poi deceduto.

• Il 6 aprile, il Comune ha scritto ad ASLTo4, SAAPA, Prefettura e Unità di crisi della Regione per avere informazioni dettagliate, ma anche e soprattutto perché venissero messe in atto soluzioni immediate a tutela della salute di chiunque si trovasse all’interno dell’Ospedale ed è tornato a chiedere che venissero fatti i tamponi a tutte le persone prima di procedere con le dimissioni dei pazienti.

• Nel frattempo è giunta a Regione Piemonte, ASL-To4, SAAPA, Ordine dei medici e Comune una lettera-denuncia di un medico che lavora in uno dei reparti non Covid.

• Il 14 aprile ha avuto luogo presso l’Ospedale un blitz di controllo da parte dei NAS e viene aperto un fascicolo di inchiesta da parte del Procuratore di Ivrea Ferrando.

• Il 15 aprile arriva al Comune una risposta ufficiale da SAAPA alla lettere dal 6 aprile, che comunica che: 6 sono i medici positivi, 12 gli operatori che si sono recati autonomamente in Pronto Soccorso e sono positivi e si conferma che nessun operatore sanitario è ancora stato sottoposto a tampone. La risposta evidenzia inoltre che ci sono state dimissioni o trasferimenti in RSA di pazienti lungodegenti senza che prima fossero stati sottoposti a tampone e la risposta pare quasi “scaricare” tutta la responsabilità della scelta sul personale medico.

Un chiarimento necessario: la risposta da parte di SAAPA è datata 7 aprile, ma come certificato dalla PEC (posta certificata che certifica, per l’appunto, anche data e ora di invio e ricezione) la lettera è arrivata al Comune solo il 15 aprile.

• Nel frattempo continuano le richieste di tamponi da parte del personale dell’Ospedale, anche da parte di quello a casa in mutua da settimane e ancora in attesa di sapere se è positivo o meno. Le notizie, sempre informali, dicono che sono finalmente cominciati i tamponi tra i pazienti e ci auguriamo tutti siano negativi.

Ribadiamo che l’Ospedale di Settimo è un presidio fondamentale per tutto il territorio e lo sta dimostrando anche nell’emergenza, che non c’è nessuna volontà da parte del Comune di sostituirsi a ruoli non propri e non lo ha mai fatto, che tutte le azioni messe in atto in queste settimane sono dovute e doverose, in difesa della salute pubblica dei cittadini, dei pazienti e dei lavoratori della struttura.

La stessa azione e collaborazione è stata proposta e accolta dalle due strutture RSA della città, dai medici di base e dalla USCA e ha permesso, in queste settimane, di raggiungere alcuni risultati positivi.

Ribadiamo la totale disponibilità a collaborare anche con SAAPA affinché si possa intervenire, ognuno per il proprio ruolo e responsabilità, a tutela della salute di tutti.

Chiunque stia provando a trasportare la vicenda su un piano politico, sbaglia completamente la lettura dei fatti e perde di vista l’unico obiettivo che tutte le istituzioni dovrebbero avere, ovvero proteggere i pazienti, i lavoratori e i cittadini dalla diffusione del virus.

L’Amministrazione Comunale di Settimo Torinese

