SETTIMO TORINESE. Covid: 100mila euro per gli affitti di chi non riesce a pagare

Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti

Il Comune di Settimo, per sostenere le famiglie in difficoltà, ha stanziato 100 mila euro in un fondo affitti. “Serviranno ad aiutare le persone in arretrato con il pagamento dell’affitto e quindi limitare l’eventualità di uno sfratto”, fanno sapere dal [...]