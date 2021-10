Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Così nacque il Villaggio Fiat di Settimo. È una storia di periferia che aiuta a capire le caratteristiche dello sviluppo urbano e il ruolo della grande industria nell’orientare l’espansione edilizia in molti centri della conurbazione torinese.

Era l’11 gennaio 1962 quando la Fiat acquistò, in Settimo, 165 mila metri quadrati di terreno appartenenti da secoli alla parrocchia di San Pietro in Vincoli. L’obiettivo era di costruire un grande villaggio per le famiglie dei propri dipendenti. Tre [...]