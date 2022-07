Gli amministratori incontrano i cittadini.

Venerdì pomeriggio 22 luglio, presso il giardino dietro La Coop di via Monte Nero, è avvenuto un incontro tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini per raccontare i progetti di trasformazione del Borgo Nuovo a Settimo. Un momento di dialogo che non può che fare bene.

Erano presenti la sindaca Elena Piastra, il vice-sindaco Giancarlo Brino, gli assessori Alessandro Raso, Alessandra Girard, Luca Rivoira e Chiara Gaiola, l’amministratore della Società Patrimonio Nino Daniel e il comandante dei Vigili Urbani Renato Pontoliero.

“In questa zona, dalla piazza del mercato in via Fantina fino a [...]