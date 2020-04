SETTIMO TORINESE. Coronavirus, attivato un numero utile per cittadini

Il Comune di Settimo Torinese ha attivato il numero utile per restare informati sui servizi disponibili in città in questa delicata fase di emergenza. “I cittadini possono chiamare per richiedere la spesa o i farmaci a domicilio, per fare segnalazioni, per chiedere chiarimenti sulle normative, per segnalare un bisogno o una difficoltà e per accedere al servizio di chiamata amica”. Il numero è 011-8028349 ed è attivo dalle 8 alle 20, tutti i giorni. Il servizio è promosso dal Comune, da Fondazione comunità solidale onlus e da Casa Dei Popoli Settimo, in collaborazione con la Croce Rossa.

Commenti