“Quindi Corgiat rientrerebbe nel Pd solo per rompere le balle? Non mi pare un grande programma politico”. La mette giù così la prima cittadina Elena Piastra. Prosegue, dunque, la polemica tra Sergio Bisacca (segretario di Articolo 1), l’ex Sindaco Aldo Corgiat e la prima cittadina, Elena Piastra. Tutto ruota attorno alla “presunta” guarigione del Partito Democratico dal renzismo, proclamata da D’Alema, qualche settimana fa, e, quindi, al ritorno a casa dei compagni usciti dal partito alcuni anni fa. Due settimane fa, Piastra, aveva previsto il non ritorno a casa di Bisacca e Corgiat. In [...]





