Settimo e il volontariato: un connubio perfetto. Giovedì 16 settembre alle ore 18 si è svolto, dopo la lunga pausa per la pandemia da Covid-19, un incontro della Consulta Comunale di Solidarietà di Settimo. A presiederlo, presso la Sala del Consiglio Comunale, c’era Dario Chiefa. La riunione ha avuto come obbiettivo quello di organizzare al meglio i prossimi tre eventi che avranno Settimo come protagonista: a ottobre il trentennale dello Statuto Comunale e della Consulta, a novembre la Feria dij Còj e la rievocazione storica che si terrà a maggio del 2022, pandemia permettendo. “Dobbiamo riflettere sul nuovo concetto di lavoro di rete – ha detto Dario Chiefa – perché abbiamo bisogno di recuperare quello che il Covid ci ha portato via. Sono consapevole che ogni associazione abbia lavorato e riflettuto sul dopo-covid, ma è arrivato il momento di concretizzare i nostri sogni. Dobbiamo lavorare insieme per il bene della nostra città”.

E i rappresentanti delle 32 associazioni settimesi di volontariato non si sono fatti attendere e hanno risposto con partecipazione ed enfasi. “Ma quello a cui dovremmo pensare – ha concluso Dario – è il futuro delle diverse associazioni, pensando al cambio generazionale e al ri-creare una rete più solida di associazioni. Siamo già forti, ma possiamo esserlo di più. Ce la possiamo fare”.

