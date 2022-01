Continua il lavoro dell’amministrazione comunale di Settimo sulla connettività in città. Nella commissione di giovedì 20 gennaio scorso, si è appurato che ormai la fibra ottica ha raggiunto gran parte della città, (circa il 90% del territorio), anche sotto la spinta del Covid, che ha sicuramente fatto impennare la richiesta di allacciamento da parte dei privati. “Ad oggi sono purtroppo scoperte le aree più periferiche, – commenta l’assessore Alessandro Raso – come parte dei Mezzi Po, Borgata Paradiso, Villaggio Olimpia e la parte finale di Via Moglia ecc, questo perché la posa della fibra [...]





