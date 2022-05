SETTIMO TORINESE. Un coro finale per concludere in bellezza questa versione di “Nota la Note”, finalmente in presenza. L’associazione mySound, organizzatrice della rassegna ha dovuto dividere la serata in due parti: la prima giovedì 26 maggio e la seconda, venerdì 27. Merito dei corsi di “Colla Musica” in cui gli allievi vengono assemblati in band: il risultato è stato in qualche modo storico, poiché a Settimo è la prima volta che si esibiscono gruppi musicali con componenti sotto i 13 anni. “Il futuro suona bene” è lo slogan del presidente e [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.