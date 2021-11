No Green Pass, il settimese Marco Liccione posta su facebook una fotografia di una famiglia ebrea: “La storia si ripete, cambia la modalità”. Giovedì scorso (25 novembre) il leader del movimento No Green Pass “La variante torinese” ha protestato davanti al Comune del capoluogo: “Chi ghettizza i non vaccinati è un nazista”. “Come per gli ebrei c’era una discriminazione razziale, oggi vi è quella sanitaria per i non vaccinati”. Sostiene Marco Liccione a La Voce sulle polemiche dopo la pubblicazione della foto di una famiglia con al petto la stella di David. Intanto, la [...]





