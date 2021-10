Cocci di vetro di bottiglia per terra, spazzatura, pezzi di vetro ovunque. Non siamo in una discarica, ma bensì in un parco pubblico. “Il mio cane si è tagliato un polpastrello con un pezzo di vetro che era nell’erba. Ma se mia figlia fosse inciampata, caduta su quei frammenti di bottiglia? Chi si sarebbe preso la responsabilità di tutto ciò”. A scriverlo attraverso i social è una mamma, Stefania Acquafresca, che ha denunciato quanto le è accaduto un pomeriggio al parco di via Montenero a Settimo Torinese.

Quella di via Montenero è una delle tante [...]