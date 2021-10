Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Mercoledì 6 ottobre è arrivata una nuova proroga per Cm Service che continuerà a fornire i servizi socio sanitari (personale, infermieri, Oss ecc ecc) per l’ospedale di Settimo fino al 31 gennaio 2022 L’ospedale sborserà, per il periodo tra il 1 ottobre e il 31 gennaio, 2 milioni e 156 mila euro (più Iva) nella casse di Cm Service. E poi? Dopo quella data? Cosa succederà? Nessuno lo sa anche se si presuppone, tra ottobre [...]