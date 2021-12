SETTIMO TORINESE. C’è anche Lorenzo Ardissone, ex direttore dell’Asl To4 (ora in pensione), tra gli indagati per turbativa d’asta all’ospedale Parini di Aosta. Ardissone, infatti, prima di salire ai vertici della sanità in provincia di Torino, era stato direttore generale dell’Usl Valle d’Aosta dal 2013 al 2015.Il reato ipotizzato è turbativa del procedimento amministrativo per l’affidamento del servizio di pulizie dell’ospedale Parini di Aosta per circa tre milioni. L’inchiesta coordinata dal pm di Aosta Luca Ceccanti è affidata ai carabinieri. Gli indagati sono 4: oltre ad Ardissone, infatti, ci sono Massimo [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.