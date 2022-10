Dallo scorso sabato 1° ottobre, il parco della Mezzaluna, a Settimo Torinese, è intitolato a Giovanni Ossola (1944-2011), pubblico amministratore rigoroso e competente, sindaco della città per poco meno di diciassette anni, in un periodo niente affatto facile (nel 1996 si contavano ben 5.300 disoccupati, giovani in maggioranza). Persona che rifuggiva dall’autocelebrazione, ricorrendo sovente all’ironia, fu non soltanto capace di guardare al futuro, ma riuscì sempre a distinguere fra le cose che un politico vorrebbe fare e quelle che realisticamente è in grado di fare. Su queste ultime s’impegnò a fondo, senza risparmiarsi.

All’inizio della [...]