SETTIMO TORINESE. Cimitero chiuso, ma si può posare un fiore.

Nonostante il cimitero sia chiuso il Comune di Settimo Torinese ha deciso di dare la possibilità di posare un fiore sulla tomba dei propri cari. “Abbiamo concesso ai fiorai la possibilità di consegnare i fiori agli addetti del cimitero o direttamente sulle tombe, in orari limitati”, dice l’assessore Chiara Gaiola.

“È un modo per consentire alle famiglie un gesto di vicinanza ai defunti in un momento difficile”. Per far recapitare i fiori occorre contattare gli esercizi commerciali che forniscono il servizio in città.

