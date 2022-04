SETTIMO TORINESE. Luca Cassighi era un maestro di vita. Viveva la sua giornata con un’intensità così poderosa da non lasciar cadere neanche un minuto di emozioni. Aveva 52 anni. Ad annunciare la sua improvvisa scomparsa è stata la sorella Cinzia alla quale era legatissimo, dal suo profilo social nella giornata di giovedì 21 aprile. Ha lottato come un leone dopo tre delicati intervento chirurgico all’apparato digerente, sembrava potesse farcela nonostante le complicazioni. I medici erano stupiti della sua resilienza, finché la situazione non è improvvisamente peggiorata.

Cresciuto nel Villaggio [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.