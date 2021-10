Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Ci vuole il fisico!” è il titolo del Festival dell’Innovazione e della Scienza 2021, quest’anno alla sua nona edizione.

La rassegna comincerà sabato 9 ottobre (a partire dalle ore 16), ormai come tradizione, e sarà un grande evento di piazza pensato per le famiglie. Si terrà dal 9 al 16 ottobre a Settimo Torinese e 8 comuni dell’area metropolitana. Tra gli ospiti più importanti la fisica e scrittrice Gabriella Greison, il virologo Roberto Burioni, l’astronauta Luca Parmitano, il fisico Roberto Battiston, il pilota Giancarlo Fisichella, la biologa Barbara Mazzolai e l’ex calciatore Claudio Marchisio.

In piazza Campidoglio a Settimo sarà di scena: Un Mondo Fantastico Tour (che si ripeterà anche domenica 10), un susseguirsi di spettacoli, animazioni, esperimenti e dimostrazioni scientifiche a cielo aperto. Un altro grande evento all’aperto si svolgerà (a partire dalle 15,30) nel cortile della Olon di via Schiapparelli con “Ci vuole un fisico speciale: La Super Scienza sfida i Supereroi”.

““Ci vuole il fisico” e il nostro Festival possiamo dire che ce l’ha. – dice Elena Piastra, sindaca di Settimo – . Ha il fisico per riproporsi per il nono anno con proposte sempre eccellenti che l’hanno portato ad essere uno dei principali eventi di divulgazione scientifica in Italia, nonostante le mille difficoltà portate dall’emergenza Covid”.

Dal 2013, con oltre 300.000 visitatori e 1500 eventi organizzati, il festival è teatro di conferenze e dibattiti, laboratori, mostre e spettacoli, con l’obiettivo di divulgare la scienza in modo semplice e coinvolgente, e di creare ponti e contaminazioni tra diverse discipline e linguaggi artistici. La manifestazione di quest’anno avrà al centro il tema della fisica: dal mondo macroscopico dell’universo, a quello minuscolo delle particelle fino alla bizzarra meccanica quantistica; dai viaggi spaziali alla fisica dallo sport e per salvare l’ambiente, con un occhio di riguardo sempre ai più piccoli, con un fitto programma di eventi pensati per bambini e ragazzi.

Target centrale del Festival dell’Innovazione e della Scienza è il mondo della scuola, dalle materne al mondo universitario. In quest’ottica nell’edizione 2021 è stata confermata e rafforzata con la collaborazione con il Festival dei Giovani che offrirà workshop, laboratori, dibattiti partecipati rivolti alle scuole medie e superiori. Si tratta del primo e unico Festival dedicato alla generazione Z con tante iniziative in streaming e in presenza sui temi più sentiti dagli adolescenti. Ricca anche l’offerta di spettacoli e laboratori didattici dal lunedì al venerdì per le scuole elementari che saranno sia in presenza sia in digitale.

Tra le nuove collaborazioni che si inseriscono nella direzione di sempre nuove contaminazioni tra scienza, innovazione, arte e tecnologia quella con il Colline Cultura Photo Festival. Gli eventi saranno tutti gratuiti e si terranno nei luoghi simbolo di Settimo Torinese e in 8 comuni della città metropolitana: Castiglione, Chieri, Collegno, Moncalieri, Nichelino, Rivoli, San Mauro, Venaria. Tutti gli eventi saranno in diretta streaming su 7Web.tv e gli incontri più importanti saranno in diretta anche sul sito di Ansa Scienza.

