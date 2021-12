SETTIMO TORINESE. Babbo Natale è arrivato anche a Borgo Nuovo.

È l’iniziativa che Mario Tomaino (in foto) del Barber Shop “Ci Vediamo da Mario”, di via Schiapparelli 3 a Settimo, ha lanciato per i bambini più piccoli. Dal 7 al 18 dicembre c’è la possibilità di scrivere a Babbo Natale una letterina per i regali che si desiderano che deve essere lasciata nella buca postale nel suo negozio.