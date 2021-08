Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Sabato 31 luglio i negozi di Tezenis, Calzedonia e Intimissimi, presenti nella pedonale di via Italia da anni, hanno chiuso, definitivamente i battenti. Una notizia che ha lasciato molti stupiti e amareggiati proprio perché si trattava di tre “marchi attrattori” che portavano in città tante persone da altre città e, indirettamente, davano beneficio a tutto il commercio locale. Da quello che si sa, comunque, i tre locali occupati dai negozi di intimo non resteranno vuoti.