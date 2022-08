Giorgio Chiarle, commissario cittadino di Forza Italia, è pronto ad avviare il lavoro sul territorio in vista delle imminenti consultazioni politiche di settembre. Chiarle è stato eletto per due mandati nelle fila del Pdl (Polo delle Libertà) prima, nel 2009, e di Forza Italia, nel 2014. Ha condiviso i banchi dell’opposizione con Felice Scavone, consigliere comunale di lunga esperienza e ora impegnato nelle Circoscrizioni di Torino. Nelle ultime comunali del 2019, con Antonio Mencobello candidato a sindaco, il suo partito non ha raggiunto la quota seggio.

Ora l’interlocutore della [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.