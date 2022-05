C’era tutta Settimo a dare l’ultimo abbraccio al signor Cena.

Mercoledì 18 maggio, alla San Vincenzo de’ Paoli in via Milano, si sono celebrati i funerali del decano Francesco Cena, o il signor Cena come lo hanno sempre chiamato in molti. 90 anni vissuti tra la famiglia, il commercio e la comunità settimese di cui ha sempre fatto parte con orgoglio e partecipazione. A officiare l’estremo saluto c’era don Antonio Bortone.

Oltre ai figli e ai nipoti, era presente la sindaca Elena Piastra, il vicepresidente del consiglio comunale Vincenzo Rignanese, suo amico di sempre, e il [...]