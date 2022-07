Non c’è stato nemmeno il tempo di concludere i centri estivi degli Oratori di Settimo, intitolati quest’anno al “Batticuore”, che son cominciate altre attività, come la settimana in montagna per i ragazzi e il Grestino, una forma ridotta per tutti i bambini con età compresa tra i 6 e i 10 anni. Sempre attivo fino al 5 agosto l’estate ragazzi del Settimo Rugby, con giocatori e allenatori impegnati a seguire giovanissimi utenti dai 5 ai 13 anni. Ultimi giorni anche per le attività estive del Centro Nuova Danza dell’insegnante Stefania [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.