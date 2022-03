L’accoglienza profughi passa anche da Settimo. Settimo è pronta ad accogliere i profughi ucraini in fuga dalla guerra. Anche Casa dei Popoli ha presentato in Prefettura a Torino una manifestazione di interesse per accogliere i rifugiati ucraini. “Siamo pronti ad accogliere i rifugiati che fuggono dalla guerra” ha detto Tiziana Tiziano.

Il Comune, tramite l’Associazione Casa dei popoli, ha presentato la propria candidatura al bando della Prefettura per l’accoglienza delle persone che fuggono dall’Ucraina in guerra. Nei giorni scorsi il Comune ha raccolto le richieste dei settimesi che avevano dato la disponibilità di un’abitazione per [...]