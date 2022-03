“Sono passati 4 anni ormai da quando ingiustamente senza un perché é stata tolta la vita a mio padre.. a differenza di altri, non abbiamo avuto manifestazioni, cortei o aiuto da parte dello stato. Se abbiamo avuto un minimo aiuto, è grazie ai nostri concittadini. Non c’è stato neanche un politico sceso in piazza per esprimere il suo disdegno per questo omicidio. D’altronde mio papà era un semplice italiano, un uomo umile, un lavoratore che pagava le tasse e rispettava la legge perciò era il nulla. Perché in Italia se fai le cose come si deve e corrette vali zero. Noi come famiglia ci siamo rialzati, reinventati e siamo andati avanti con le nostre forze e ci siamo sostenuti da soli. Nonostante quanto successo, non abbiamo avuto minimamente giustizia. Giustizia per averci tolto il pilastro della famiglia e giustizia per poter ancora credere in questo stato che, invece, ha nuovamente e miserabilmente fallito. Lo stesso stato che qualche anno fa, ha pugnalato per l’ennesima volta la nostra famiglia e in primis mio padre con una pena alquanto discutibile. Inoltre, noi, la parte lesa, dobbiamo provvedere al pagamento dei nostri legali e insieme a tutta la comunità, pagando le tasse statali, provvediamo anche al mantenimento di quell’essere spregevole che ha tolto la vita a mio padre. Ad oggi ci vediamo ricevere un’elemosina dallo stato che dovrebbe risarcire il dolore di una perdita. Caro stato, noi possiamo fare a meno dei vostri soldi perché ci avete tolto mio padre e sinceramente preferirei avere qui mio padre e la vita tranquilla e serena che avevo prima piuttosto che i soldi vostri. Ci è stato tolto molto per via di questa vicenda ma una cosa non ci verrà mai tolta, la dignità. La dignità di una famiglia con radici forti che mio padre ha costruito in questi anni e la dignità di chi sa che ogni giorno guardandosi allo specchio può essere fiero di sé stesso. Caro stato per me hai fallito. Ad oggi mi vergogno di dire di essere ITALIANO!”

Daniele Gugliotta

