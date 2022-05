Questi ultimi mesi sono stati di cambiamento per l’associazione Bersaglieri di Settimo: dopo la scomparsa del presidente storico, Romeo Fabbricatore, avvenuta alla fine dello scorso anno, in questo 2022, è sopraggiunto anche il cambio della sede, anch’essa storica e piena di storia. Da via Roma 18, la sede dei bersaglieri si trasferirà nella palazzina che ospita diverse associazioni del territorio, situata in via Galileo Ferraris 6. Il sodalizio, nato nel 1972 grazie all’entusiasmo di Raffaele Mantegna, Mario Rui e Grazioso Giacomello, i quali, diede vita ad una sezione intitolata a Fausto Balbo. [...]



