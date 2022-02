Scende all’8,6% la percentuale dei positivi in Piemonte, dove si registra anche un calo dei ricoveri, finalmente si riesce a scorgere una luce in fondo al tunnel dopo settimane di buio totale. La curva epidemica, finalmente, è in discesa. Qualcuno inizia a tirare un sospiro di sollievo. Il Covid smorza la presa, o così ci si augura: “Vediamo una luce in fondo al tunnel, ma è ancora troppo presto per dire che ne siamo fuori. Dobbiamo continuare ad essere responsabili, rispettare il distanziamento e utilizzare sempre la mascherina, non possiamo permetterci di buttare in [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.