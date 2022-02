SETTIMO TORINESE. Sono numerose, come noto, le novità che dal 1 febbraio 2022 in Italia ci si è trovati a vivere sotto il profilo normativo, in relazione alle restrizioni causa epidemia da Covid, con un inevitabile quanto concreto effetto immediato sul quotidiano di ciascuno.

Quel che però qui ci interessa brevemente analizzare ed approfondire è un aspetto che coinvolge probabilmente tutti i cittadini, ovvero in che modo dovrà essere verificato il possesso del green pass “base” per accedere ai negozi ed ai servizi coinvolti dalla normativa.