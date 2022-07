I giovedì di luglio si preannunciavano bollenti e, infatti, sul long beach settimese c’era tutto ma proprio di tutto. Se non fosse stato per il caldo torrido della giornata, che riverberava ancora dalla quinta dei muri (ahimè, non di palmizi), ci si poteva immaginare in una delle tante località del nostro litorale che si animano solo d’estate.

Non solo pizzica e taranta, ma anche country dance, con tanto di camperos, jeans d’ordinanza e cappello, tutto per sentirsi un po’Elizabeth Taylor, Rock Hudson e James Dean in quel bel drammone del 1956, «Il gigante». Giovedì scorso abbiamo avuto una replica con i balli di gruppo, una specie di allenamento per quelli, forse più bollenti, dei gruppi-vacanza.

Il «piùchepop» dilaga nelle nottate settimesi, complice l’amministrazione comunale che ne ha fatto la propria bandiera culturale. Appartengono a questo filone i muri trasformati in comic strips, le innumerevoli giornate e giornatine condite da letture di pensierini ed elenchi di nomi, le foto di rito coi giovani virgulti cittadini passati alla maggiore età e le coppie inossidabili di settimesi dall’indubbio merito di aver mantenuto in piedi l’istituzione familiare per più di un cinquantennio. E ancora le inaugurazioni alla presenza delle pubbliche autorità dei negozi purché siano (fiori, gadget, bar), certo tutti benvenuti e meritevoli di attenzione, le «passeggiate tra i secoli» alle quali hanno partecipato diversi volenterosi di un’intempestiva festa in maschera o mascherata, la dedica di sedute (panchine) alle donne di chiarissima fama, e via andando.

Tutto appena mitigato da qualche novità non più nuovissima come il museo della chimica perché annunciato e inaugurato innumerevoli volte anche dalle precedenti giunte, qualche incontro letterario promosso dalla biblioteca, la visione di qualche pellicola en plein-air e alcuni concerti promossi dalla Fondazione. Ecco.

Mentre il piùchepop dilaga, in città capita qualcos’altro che merita tutta la nostra attenzione. Riapre la sala cinematografica (a lungo con i battenti serrati per la pandemia) e una libreria si fa più grande e, con quell’altra, rappresenta un’opportunità davvero ragguardevole per i lettori. Due novità, e diciamolo, due scelte controcorrente, ad opera di privati, entrambe di imprenditori locali, anche se una in franchising.

Scelte coraggiose se guardiamo ai dati. Tenendo in considerazione l’effetto pandemia sul territorio italiano, a febbraio 2022, risultavano aperti 2.876 cinema. Il rimedio? Il ministro della cultura pensa di introdurre almeno 180 giorni di distanza tra la distribuzione in sala e l’uscita delle opere in streaming.

Per la lettura, le cose non vanno meglio. Il 41 per cento delle persone legge, per motivi che non siano di studio o di lavoro, un libro all’anno, mentre il 20 per cento legge, al massimo, tre libri all’anno. Questi dati sono perlopiù costanti nell’ultima ventina d’anni e, adesso, il libro si compra moltissimo su internet.

Perciò la sfida è forte in entrambi i settori e, a coloro che si apprestano, un augurio affinché si affermi di nuovo nella nostra città il piacere di curiosare tra gli scaffali delle librerie e di andare al cinema sotto casa.

