Truccavano le buste paga dei dipendenti con rimborsi e indennità per trasferte mai fatte. Tre misure cautelari sono state eseguite lunedì mattina dalla Guardia di finanza, su richiesta del gip del Tribunale di Torino.

Sequestrati denaro e beni per circa un milione di euro. Per l’amministratore di fatto della 3p Carrelli di strada Cebrosa, azienda specializzata nel settore del commercio di macchinari, sono scattati gli arresti domiciliari, l’amministratore di diritto è stato interdetto per [...]