Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Tre km di coda in A4 direzione Torino tra uscite Volpiano e Settimo. Un tamponamento tra due furgoni: uno che trasporta generi alimentari si è cappottato in terza corsia. Feriti conducente e passeggero ma in codici verdi.

Soccorso del 118 e dei vigili del fuoco di Torino Stura.

Commenti