Buio, mistero risolto. Nelle scorse settimane, il fenomeno dei blackout notturni hanno interessato la zona del Borgo Nuovo compresa tra via Monviso, via Frassati e via Ceresole. Un fulmine aveva innescato un incendio all’interno di un quadro elettrico e il sovraccarico ha interessato una buona porzione di rete. Il conto finale è di 14 quadri elettrici andati in fumo.

“In seguito a un principio di incendio innescato in un quadro elettrico di via Monviso, forse a causa di un fulmine – avevano scritto sul profilo social del Comune di Settimo [...]



