Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE – BRANDIZZO. Intorno alle 9 è ripresa la circolazione sulle linee ferroviarie convenzionali Torino-Aosta e Torino-Milano, sospesa dalle 5.50 per l’investimento di una persona nel tratto tra Settimo Torinese e Brandizzo.

Si tratta di un uomo che è stato travolto sui binari da un convoglio non in servizio diretto a Chivasso. I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 105 minuti.

Trenitalia ha attivato anche un servizio di bus sostitutivi. Una [...]