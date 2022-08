Antonio Borrini, consigliere comunale di Settimo Torinese, ha deciso di entrare in ItalExit. Borrini, che fino ad oggi era nel gruppo misto, era stato eletto nelle liste della Lega e ha partecipato attivamente alle proteste contro il green pass e l’obbligo vaccinale per chi lavora. La notizia viene diffusa nel giorno il cui il segretario del partito, Gianluigi Paragone, è a Torino per la raccolta firme in vista delle politiche.

“Dopo due anni di battaglie nelle piazze e nelle sedi istituzionali – spiega in un nota Antonio Borrini -, dopo una [...]



