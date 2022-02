SETTIMO TORINESE. Il consigliere comunale Antonio Borrini ha partecipato alla commemorazione del “Comitato 10 febbraio”, costituito per ricordare le Vittime delle Foibe. “E’ una triste giornata – ha commentato Antonio Borrini – Anche perchè ci aspettavamo una presenza dell’amministrazione comunale ma evidentemente avevano di meglio da fare. A proposito di questo argomento, sui martiri delle foibe, abbiamo proposto che venisse intitolata un luogo a Norma Cossetto. Una mozione votata all’unanimità, anche se per adesso, nelle prossime intitolazioni, il suo nome non risulta in elenco. Speriamo che si possa provvedere al più presto, perchè non ci sono morti di serie B”.

(foto Tancredi Pistamiglio)

Commenti