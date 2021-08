Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il consigliere del gruppo misto, Antonio Borrini, punta il dito contro l’assessore al bilancio, Luca Rivoira. Al centro della polemica c’è la candidatura di Rivoira a Torino. “Mi pare una cosa vergognosa – attacca Borrini – un modo per non portare a termine un impegno. Se ti candidi a Settimo e poi diventi assessore prima finisci quello che hai iniziato e poi, se vuoi, ti candidi altrove. Oppure, se non vuoi fare così, ti dimetti [...]



