Nel prossimo consiglio comunale di mercoledì 27 e giovedì 28 il consigliere del gruppo misto, Antonio Borrini, dichiarerà “guerra” al green pass. Tutto scritto in un ordine del giorno dove il consigliere chiede all’amministrazione di dichiararsi contraria alla certificazione verde. Ma non è tutto. L’esponente della minoranza, infatti, ha presentato anche una diffida contro Stefano Maggio, Direttore del Settore Servizi Generali, che, il 14 ottobre, come da normativa nazionale, ha comunicato a tutti, personale comunale, assessori e consiglieri comunali, di munirsi di ‘green pass” pena l’impossibilità di accedere agli edifici del comune di Settimo [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.