Ci risiamo. Il profilo facebook del consigliere comunale di Settimo, Antonio Borrini, ancora una volta censurato. “Non so spiegarmi ancora una volta il perché – spiega Borrini – e non mi è stato nemmeno specificato il post che non avrebbe rispettato gli standard della community di facebook”. Censured. L’account di Antonio Borrini nuovamente sospeso. Borrini, ormai, è in prima linea nei movimenti no green pass. Lui, infatti, è vice presidente del Coordinamento nazionale amministratori locali contro il green pass.

“È assurdo che un ente privato possa scegliere unilateralmente cosa si possa dire o no. Io [...]