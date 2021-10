La scorsa settimana, l’assessore al lavoro, Daniele Volpatto, aveva puntato il dito contro la sinistra esterna al Partito Democratico. “Dove sono – ha detto la scorsa settimana – i compagni di sinistra che ci spiegano come fare? Non dicono nulla? Qui abbiamo visto striscioni di CasaPound comparire ovunque, svastiche nella sede nella Cgil. Chiedo a tutte le forze politiche di prendere posizione rispetto a questa situazione, è necessario”. Non si è fatta attendere la risposta di Sergio Bisacca, segretario di Articolo 1, uno dei quei partiti alla Sinistra del Pd.

“Io – inforca Bisacca [...]