Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Da Ventotene per arrivare dove? In Parlamento? In Regione? È questa la domanda che si fa il segretario di Articolo 1, Sergio Bisacca, ma che in realtà si fanno in tanti, sul futuro della sindaca, Elena Piastra. La prima cittadina, sabato scorso, ha partecipato infatti ad un evento del Festival dell’Europa Solidale e del Mediterraneo, proprio sull’isola laziale. “A Ventotene, – scrive la Piastra sulla sua pagina Facebook – luogo simbolo della nascita dell’Europa e [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.