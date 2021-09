Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Da mesi, ormai, il birrificio di via Ariosto 36bis è chiuso. I proprietari, infatti, negli ultimi anni, hanno avuto problemi nel pagare l’affitto con regolarità. Parliamo di arretrati risalenti al contratto di locazione per il periodo dal 2012 al 2019 ma anche per l’intervallo di tempo risalente ai primi mesi del 2020 (il contratto in essere scadeva nel 2025).

Difficoltà che, nell’ultimo anno, con la pandemia, sono aumentate e hanno portato ad un’ingiunzione di pagamento, e [...]