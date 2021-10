Ascolta l'Audio Dell'Articolo

È polemica sull’organizzazione e sugli orari dell’ultimo consiglio comunale. Durante l’ultima seduta, infatti, il punto relativo al bilancio consolidato è stato posticipato per attendere l’arrivo della sindaca Elena Piastra impegnata in incontri istituzionali fuori regione. Una scelta che non è andata giù ad alcuni esponenti della minoranza che hanno deciso di non tornare in aula alla ripresa dei lavori alle 21. “Mancava un punto – attacca Sergio Bisacca, segretario di Articolo 1 – mi è [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.