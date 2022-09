In termini di pubblico, il bilancio dei primi mesi del Mu-Ch, il museo della chimica di Settimo, è decisamente positivo. A partire dal primo luglio si sono staccati 4533 biglietti di ingresso, una quota al di sopra delle aspettative, che risulta particolarmente incoraggiante anche in considerazione del periodo estivo, non certo il più “intenso” per il Mu-Ch.

Interessanti, e per certi versi sorprendenti, anche i dati sulla provenienza dei visitatori: quasi un terzo dei visitatori arrivano da fuori Regione: il 17% dal Nord Italia, il 9% dall’estero e il 3% dal [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.