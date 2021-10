SETTIMO TORINESE. Sono state definite le date per la votazione dei progetti del bilancio partecipativo, che stabilirà quali delle cinque proposte avanzate dai cittadini sarà finanziata e realizzata dal Comune. I progetti si potranno votare dal 19 al 25 ottobre utilizzando la piattaforma disponibile sul sito del Comune, www.comune.settimo-torinese.to.it, nella sezione Bilancio Partecipativo.

Potranno votare i settimesi dai 16 anni in su, e per accedere alla piattaforma occorrerà inserire in piattaforma le proprie credenziali (codice fiscale, numero della carta d’identità e numero di telefono o email). Le proposte al voto sono [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)