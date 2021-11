Un flash Mob, una serata dedicata alle donne contro la violenza di genere in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Settimo Torinese ha celebrato il 25 novembre con diversi eventi in città. Sabato 27 novembre alle 16 si è svolto un flash mob in piazza della Libertà mentre alle 17 si è tenuto un evento in sala consiliare a cura del Centro Anti Violenza di Settimo.

Quanto le fiabe hanno condizionato la vita senza che ce ne rendessimo conto? Siamo realmente principesse da salvare? Abbiamo veramente bisogno di Principi che ci aiutino [...]