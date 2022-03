Avviati i lavori di sistemazione del campo da rugby di Settimo Torinese. Nei giorni scorsi è iniziato un intervento di sistemazione del campo del VII Rugby. Gli operai stanno ultimando i lavori di manutenzione del manto sintetico, che ripristineranno lo stato ottimale della superficie. L’intervento dovrebbe concludersi a breve per permettere agli atleti di utilizzare l’impianto per i prossimi impegni in calendario.

Il Comune ha investito circa 35mila euro nell’intervento, che si è reso necessario anche per ottenere l’omologazione della World Rugby in ottemperanza alle nuove norme sulla sicurezza degli atleti.